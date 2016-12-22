Посольство сочло вбросом статью о подозреваемых по «делу Скрипалей»

Пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя статью газеты The Guardian о запросе на выдачу двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля россиян, заявил о недоверии к «неподтвержденным медийным вбросам». Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

«Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит», — заявил пресс-секретарь.

Ранее источники газеты The Guardian сообщили, что Лондон подготовил запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в марте в британском городе Солсбери. По словам источника телеканала CNN, двое россиян, причастных к отравлению, смогли покинуть Соединенное Королевство.

Британские власти считают, что за отравлением Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» стоит Москва. В России отрицают все обвинения.