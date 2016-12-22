«Роскачество» разработало рекомендации по выбору формы для школьников

«Роскачество» перед проведением исследования качества школьной формы для мальчиков опубликовало на своем сайте рекомендации по ее выбору. В основе рекомендаций лежит принцип выбора одежды, состоящей на 70% из натуральных материалов, и на 30% — из синтетических.

Исследование школьной формы будет проводиться совместно с Минпромторгом.

По мнению специалистов «Роскачества», выбирая школьную форму, нужно ориентироваться на несколько параметров. Для климата средней полосы оптимальным считается состав с содержанием шерсти 40–60% плюс синтетические волокна.

Также приводятся отличия синтетических волокон от искусственных. Синтетические волокна — полиэстр, эластан и акрил — производят в основном из продуктов переработки нефти. Искусственные волокна, среди которых вискоза, делают из продуктов натурального происхождения — из целлюлозы. Подобные ткани близки по свойствам к натуральным, хорошо пропускают воздух и комфортны телу.

При выборе брюк специалисты ведомства рекомендуют обращать внимание не только на состав ткани верха. Лучше, если подкладка будет сделана из вискозы или хлопка с добавлением синтетики. «Роскачество» советует внимательно относиться ко всем деталям брюк, включая молнии и форму пуговиц, — фурнитура не должна быть травмоопасной.

Исследования проведут в 27 регионах России. Для этого закупят 62 бренда брюк для мальчиков, которые произвели в России, Белоруссии, Китае и Италии. Эксперты анонимно закупят школьную форму и исследуют ее в спецлабораториях по трем направлениям: безопасности, качества и повышенным потребительским свойствам. Всего исследование поведут по 60 параметрам качества и безопасности текстильной продукции, в том числе по показателям действующих техрегламентов и ГОСТов. Результаты исследования опубликуют на портале «Роскачества» в августе.