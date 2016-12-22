В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе

На Украине будет создан межведомственный координационный совет, который подаст иск к России за «нанесенный ущерб» в Донбассе. Об этом заявил в эфире «Пятого канала» замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, созданием совета занимаются в Министерстве по временно оккупированным территориям Украины. В задачи совета войдет координация деятельности всех украинских госорганов по искам по Донбассу.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Киев понес убытки в «десятки миллиардов гривен» из-за потери имущества в Донбассе и «сотни миллионов гривен» из-за потери контроля над портами Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко 1 августа рассказал о планах подать иск к России из-за «ущерба» в Донбассе. Тогда же он добавил, что обратился к властям с просьбой о создании координационного совета по Донбассу.

В феврале Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, за Россией закрепляется статус страны-агрессора, а за неподконтрольными Киеву самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками — оккупированных Россией территорий.