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В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе
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В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе
Политика, 19:45
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В Киеве анонсировали создание совета по возмещению «ущерба» в Донбассе

На Украине будет создан межведомственный координационный совет, который подаст иск к России за «нанесенный ущерб» в Донбассе. Об этом заявил в эфире «Пятого канала» замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

По его словам, созданием совета занимаются в Министерстве по временно оккупированным территориям Украины. В задачи совета войдет координация деятельности всех украинских госорганов по искам по Донбассу.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что Киев понес убытки в «десятки миллиардов гривен» из-за потери имущества в Донбассе и «сотни миллионов гривен» из-за потери контроля над портами Крыма.

Порошенко заявил о планах подать иск к России из-за «ущерба» в Донбассе
Политика

Президент Украины Петр Порошенко 1 августа рассказал о планах подать иск к России из-за «ущерба» в Донбассе. Тогда же он добавил, что обратился к властям с просьбой о создании координационного совета по Донбассу.

В феврале Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, за Россией закрепляется статус страны-агрессора, а за неподконтрольными Киеву самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками — оккупированных Россией территорий.

Теги: Донбасс , Россия и Украина , компенсация ущерба
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