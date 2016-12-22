Арбитражный суд прекратил производство по иску компании Бондарчука

​Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску компании Art Pictures Studio к ООО «Смешарики». Об этом говорится в картотеке на сайте «Электронное правосудие».

Art Pictures Studio, чьим основным владельцем является режиссер и продюсер Федор Бондарчук, подала в суд на ООО «Смешарики» на 126,8 млн руб. в марте.

По данным газеты «Ведомости», компания Бондарчука и Дмитрия Рудовского была партнером группы компаний «Рики», развивающей бренд «Смешарики». Art Pictures Studio также взяла кредит у банка «Россия» на 150 млн руб. на производство мультфильмов, а также получила долю в международных правах на прокат первых полнометражных «Смешариков».

Как сообщала РБК представитель Art Pictures Studio Анастасия Авраменко, претензии касаются международной дистрибуции трех полнометражных мультфильмов — «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Смешарики. Дежавю». Дистрибуцией занималась компания Odin’s Eye Entertainment.

По данным Авраменко, и-за ряда нарушений, допущенных компанией «Смешарики», ​Odin’s Eye Entertainment сняла с себя обязательства по выплате гарантированного вознаграждения. «Таким образом, ООО «Смешарики», нарушив свои обязательства перед международным агентом, сделало невозможным получение компанией Art Pictures Studio доли от этого вознаграждения», — подчеркнула она.