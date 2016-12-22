Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник рассказал о поступлении в МГУ
Общество, 17:12
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Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник рассказал о поступлении в МГУ
Руслан Салимгареев, получивший 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), рассказал РБК о поступлении в МГУ им. М.В.Ломоносова.
«Я наконец-то могу отдохнуть после поступления. Надеюсь, в своей деятельности я смогу сделать мир лучше: по-моему, биология побуждает людей уважать себя и окружающих», — рассказ выпускник.
Он поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики.
В начале июля стало известно, что Руслан Салимгареев получил максимальные баллы на ЕГЭ по четырем предметам. Он сдавал русский язык, профильную математику, биологию и химию. Руслан Салимгареев является выпускником столичной школы № 179, рассказывал РБК ее директор Павел Якушкин.