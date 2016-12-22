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Набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника зачислили в МГУ
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Набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника зачислили в МГУ
Общество, 18:57
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Набравшего 400 баллов на ЕГЭ школьника зачислили в МГУ

Выпускник московской школы Руслан С., получивший 400 баллов за ЕГЭ по четырем предметам, поступил в МГУ им. Ломоносова на факультет биоинженерии и биоинформатики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдекана факультета Максима Скулачева.

Скулачев рассказал, что выпускник был зачислен на бюджетное место под номером один. «При поступлении в МГУ Руслан набрал 507 баллов», — уточнил замдекана.

Школьник из Москвы сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по четырем предметам
Общество

В начале июля стало известно, что Руслан С.​ получил максимальные баллы на ЕГЭ по четырем предметам. Впоследствии Руслан С. набрал 100 баллов на вступительном экзамене в МГУ. Согласно опубликованным на сайте вуза результатам дополнительного вступительного испытания по математике, он единственный, кто набрал максимальный балл.

По словам директора московской школы №179 Павла Якушкина, Руслан С. получил аттестат с отличием, а также десять дипломов Всероссийской олимпиады по физике, математике и астрономии еще во время обучения.

Теги: Школа , высшее образование , МГУ
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