Стадионы ЧМ-2018 в семи городах передадут регионам

​Построенные к чемпионату мира по футболу в семи городах России стадионы будут переданы в собственность регионов. Соответствующее положение содержится в утвержденной Концепции наследия чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске в 2019 году передадут в собственность субъектов. Отмечается, что стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности регионов, а «Спартак» — в частной собственности.

Как заявила вице-премьер Ольга Голодец, из 12 построенных к чемпионату стадионов десять будут использоваться футбольными клубами для домашних матчей. «Фишт» ведет переговоры с футбольной командой, чтобы пригласить ее тренироваться там. «Лужники» будут использоваться для крупных матчей, а не как домашний стадион», — сказала она журналистам, передает корреспондент РБК.

20 июля президент России Владимир Путин поручил Минспорту разработать и представить план по использованию каждого из стадионов ЧМ-2018. Министр спорта Павел Колобков заявил, что на стадионах уже играют российские клубы. Кроме того, в октябре Россия сыграет со Швецией в Калининграде и с Турцией в Сочи.

