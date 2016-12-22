Губернатор Тюменской области попросил Путина достроить онкоцентр

Глава Тюменской области Александр Моор во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства решить вопрос со строительством областного онкологического центра. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По словам Моора, вопрос о строительстве онкоцентра решается уже на протяжении четырех лет. «Я бы просил вас о помощи. В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась», — рассказал Моор.

Губернатор отметил, что после президентского послания Федеральному собранию, Минфин «сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности». Путин заявил, что «совершенно точно» нужно закончить стройку, добавив, что необходимо найти источники финансирования для онкоцентра.

В 2007 году в Тюмени запустили проект «Медицинский город», в который входят восемь медицинских объектов. По словам Моора, к 2018 году были построены и модернизированы федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчать «Нефтяник», центр «Мать и дитя», радиологический и морфологический центры. Губернатор отмечал, что в настоящий момент, помимо онкоцентра, власти заканчивают строительство областной детской больницы.