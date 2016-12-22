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Фонду ОМС добавят 330 млрд руб. из бюджета на борьбу с онкозаболеваниями
Политика, 13:25
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Фонду ОМС добавят 330 млрд руб. из бюджета на борьбу с онкозаболеваниями
Правительство предоставит Фонду ОМС новые субсидии из федерального бюджета на борьбу с онкозаболеваниями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Межбюджетный трансферт составит 330 млрд руб. в 2019–2021 годах
Областной онкологический диспансер в Южно-Сахалинске (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

На обеспечение клинических рекомендаций по онкологической медпомощи Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) будет перечислен трансферт из федерального бюджета в объеме 70 млрд руб. в 2019 году, 120 млрд — в 2020 году и 140 млрд — в 2021-м. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

«Я бы хотела обратить внимание, что отличительной особенностью является то, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования включает новые субсидии, которые будут перечисляться из федерального бюджета. Это средства на обеспечение клинических рекомендаций в рамках федерального проекта «Онкология», — сказала Голикова.

«Это существенные средства, которые по годам будут перечисляться в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования — соответственно 70, 120 и 140 млрд руб. Эти средства будут включены в размер тарифа на оплату оказываемой медицинской помощи по профилю «Онкология», — добавила вице-премьер.

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Кроме того, с 2020 года высокотехнологичная медпомощь, не включенная в базовую программу ОМС, и оплата родового сертификата будут финансироваться из средств федерального бюджета.

«Должна также сказать, что еще одной отличительной особенностью этого бюджета является то, что начиная с 2020 года все нестраховые расходы, высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оплата родового сертификата будут финансироваться исключительно за счет средств федерального бюджета», — добавила Голикова.

По ее словам, перечень высокотехнологичной медицинской помощи, который не включается в базовую программу ОМС, будет расширен за счет новых методов лечения по профилям травматологии, ортопедии, эндокринологии, неврологии и протонной терапии.

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Фонду ОМС необходимо еще 416 млрд руб. из федерального бюджета в предстоящие три года в дополнение к запланированным трансфертам из бюджета на 531 млрд руб., следует из проекта основных характеристик бюджета организации на 2019–2021 годы, с которым ранее ознакомился РБК.

Основная часть дополнительных потребностей — около 384 млрд руб. — приходится на расходы, связанные с увеличением численности и зарплат врачей и других медицинских работников.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: медицина , онкология , федеральный бюджет
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