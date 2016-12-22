Катар отверг обвинения в нарушении правил ФИФА для проведения ЧМ

​В пресс-службе организационного комитета чемпионата мира по футболу — 2022 заявили РБК, что уже комментировали обвинения в адрес Катара о саботаже конкурентов, претендующих на проведение мундиаля. Ранее об этом сообщали источники британской газеты The Sunday Times.

«Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 отвергает все утверждения, выдвинутые The Sunday Times. Нас тщательно проверяли, мы предоставили всю необходимую информацию о нашей заявке, включая официальное расследование, проведенное американским юристом Майклом Гарсией», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в Катаре строго соблюдали все правила и положения ФИФА во время конкурса на проведение ЧМ 2018/2022.

По словам источника The Sunday Times, Доха заплатила бывшим агентам ЦРУ и некой компании по связям с общественностью для распространения ложной информации против основных конкурентов Катара — США и Австралии, также намеревавшихся провести ЧМ в 2022 году. Также Катар привлек влиятельных американцев и австралийцев, чтобы создать впечатление «нулевой поддержки» к проведению ЧМ в США и Австралии.

Отмечается, что катарцы заплатили $9 тыс. некоему профессору за статью об «огромных экономических издержках» ЧМ, чтобы затем распространить ее в СМИ. Газета подчеркивает, что одним из ключевых критериев ФИФА для проведения ЧМ в той или иной стране является его поддержка среди населения.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что члены исполкома футбольной организации проигнорировали сообщения о невозможности проведения ЧМ в Катаре и заранее определились с выбором страны. Также Блаттер утверждал, что Доха получила возможность провести мундиаль благодаря сговору и политическому давлению на экс-члена исполкома ФИФА Мишеля Платини.