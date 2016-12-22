Против экс-начальника колонии в Карелии возбудили дело

Следственный комитет Карелии возбудил дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 7 города Сегежа Сергея Коссиева. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления СКР по Карелии Виталий Коновалов. Ранее в этой колонии отбывал срок активист Ильдар Дадин, жаловавшийся на пытки со стороны сотрудников исправительного учреждения.

«У нас расследуется данное уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий). Подробностей нет», — сказал Коновалов.

По делу также проходит бывший замначальника колонии Анатолий Луист, уточнили в СК. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По данным источника «Интерфакса», дело не связано с Дадиным.

Дадин был первым осужденным в России по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но позднее приговор был смягчен до 2,5 года. Во время заключения Дадин рассказывал о систематических пытках и избиениях в карельской колонии № 7 и подавал соответствующие жалобы.

В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор, постановил освободить его и признать за ним право на реабилитацию. В сентябре 2017 года Железнодорожный суд Москвы отклонил административный иск Дадина к ФСИН и администрации карельской колонии. В иске Дадина было четыре жалобы: на решение ФСИН этапировать его в колонию в Карелии, на условия этапирования, а также на восемь дисциплинарных взысканий в карельской колонии и на то, что адвокат Дадина не мог прийти к нему в колонию.