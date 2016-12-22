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В Москве назвали самые востребованные вакансии
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В Москве назвали самые востребованные вакансии
Общество, 14:43
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В Москве назвали самые востребованные вакансии

Департамент труда и социальной защиты Москвы представил список самых востребованных вакансий за первые шесть месяцев 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Среди рабочих профессий востребованы вакансии водителя автомобиля, продавца-консультанта, каменщика, машиниста электропоезда, повара и арматурщика. Среди служащих популярностью пользуются вакансии охранников, консультантов, учителей иностранного языка, полицейских, страховых агентов, менеджеров, а также военнослужащих по контракту. В сфере низкоквалифицированных работников востребованы вакансии уборщиков и дворников.​

По данным департамента, на 1 июля было открыто 162 тыс. вакансий, среди ​которых 50% — для рабочих. При этом в столице зарегистрировано 25,4 тыс. безработных, что на 12,4% меньше, чем в январе. В июле уровень безработицы составил 0,35%, а в январе этот показатель был 0,42%, заметили в департаменте.

Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России
Финансы

В субботу, 4 августа, Росстат сообщил, что в России средняя зарплата за шесть месяцев возросла и составила 42,5 тыс. руб, что на 11,2% больше показателей за аналогичный период 2017 года.

В июле министр труда Максим Топилин заявил, что в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — ниже 4%. При этом, по его словам, реальные зарплаты за несколько месяцев выросли ​на 10%, что связано с тем, что в России нехватка населения «в трудоспособном возрасте».

Теги: профессии , рынок труда , вакансии
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