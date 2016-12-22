Самолет Nord Star вернулся в Красноярск из-за сработавшей сигнализации

Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший из Красноярска, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как на борту сработала сигнализация, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс выполнялся по маршруту Красноярск — Байкит, через 45 минут на борту сработала сигнализация, было принято решение вернуться в аэропорт Красноярска», — рассказал представитель авиакомпании.

По данным пресс-службы, после этого был подготовлен новый самолет, на котором пассажиры вылетели в поселок Байкит в 14:30 по местному времени (10:30 мск).

По данным «Интерфакса», на борту самолета АТR-42 находился 21 пассажир, в результате инцидента никто не пострадал.