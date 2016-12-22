WSJ узнала о покупке 20% акций Uber японской SoftBank

Японская компания SoftBank выиграла тендер на покупку 20% акций компании Uber. Как сообщает Wall Street Journal, общая стоимость Uber Technologies может составить $48 млрд.

По информации газеты, сделка состоится с большой скидкой — почти 30%. Корпорация SoftBank Group планирует выкупить ценные бумаги Uber, принадлежащие группе инвесторов и сотрудников самой компании.

Кроме того, SoftBank в рамках сделки вложит в компанию дополнительные $1,25 млрд.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с инвесторами, чтобы закрыть общую сделку <...> это соглашение поможет укрепить наш рост», — приводит Bloomberg слова представителя Uber.