Судостроитель рассказал о плане модернизации «Адмирала Кузнецова»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» будет практически полностью модернизирован авиационно-технический комплекс корабельных систем, чтобы там смогли базироваться истребители МиГ-29К/КУБ. Об этом сообщил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов, передает ТАСС.



«Летчики хотят чего-то нового, более совершенного и надежного», — отметил он. По его словам, всего на «Адмирале Кузнецове» смогут базироваться также Су-33 и несколько типов вертолетов.

Глава бюро отметил, что на предприятии вызывает «определенную обеспокоенность» модернизационная часть работ, потому что стоит задача обеспечить сопряжение новых систем и комплексов между собой, а также с приборами, которые остаются на корабле, а значит, необходима модернизация кабельных трасс.



Орлов также рассказал, что испытание «Адмирала Кузнецова» будет проходить с перерывом после ремонта и модернизации. Он пояснил, что работы будут завершены к началу сезона северных штормов. Он отметил, что это даст бюро время, чтобы подготовиться. Глава ПКБ добавил, что взлет и посадку на борт корабля возможно проводить только в определенных погодных условиях. Он отметил, что всего ремонт и модернизация корабля займут 2,5 года. Испытания «Адмирала Кузнецова» продлятся около семи месяцев.