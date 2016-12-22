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Судостроитель рассказал о плане модернизации «Адмирала Кузнецова»
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Судостроитель рассказал о плане модернизации «Адмирала Кузнецова»
Политика, 11:37
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Судостроитель рассказал о плане модернизации «Адмирала Кузнецова»

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» будет практически полностью модернизирован авиационно-технический комплекс корабельных систем, чтобы там смогли базироваться истребители МиГ-29К/КУБ. Об этом сообщил глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов, передает ТАСС.

«Летчики хотят чего-то нового, более совершенного и надежного», — отметил он. По его словам, всего на «Адмирале Кузнецове» смогут базироваться также Су-33 и несколько типов вертолетов.

Глава бюро отметил, что на предприятии вызывает «определенную обеспокоенность» модернизационная часть работ, потому что стоит задача обеспечить сопряжение новых систем и комплексов между собой, а также с приборами, которые остаются на корабле, а значит, необходима модернизация кабельных трасс.

Орлов также рассказал, что испытание «Адмирала Кузнецова» будет проходить с перерывом после ремонта и модернизации. Он пояснил, что работы будут завершены к началу сезона северных штормов. Он отметил, что это даст бюро время, чтобы подготовиться. Глава ПКБ добавил, что взлет и посадку на борт корабля возможно проводить только в определенных погодных условиях. Он отметил, что всего ремонт и модернизация корабля займут 2,5 года. Испытания «Адмирала Кузнецова» продлятся около семи месяцев.

ВМФ рассказал о новом вооружении «Адмирала Кузнецова» после ремонта
Общество


Как сообщил в апреле заместитель главнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук, в рамках ремонта «Адмирал Кузнецов» получит новое вооружение, а именно: будет улучшена противовоздушная оборона корабля и установлены комплексы ПВО «Панцирь» ближнего радиуса действия. По его словам, корабль вернется в состав флота в 2021 году.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Его длина составляет 306 м, ширина — 71 м. Корабль может развить максимальную скорость до 53 км/ч. Его экипаж состоит из 1,9 тыс. человек, а на его борту могут располагаться 50 вертолетов и самолетов. «Адмирал Кузнецов» принимал участие в военной операции России в Сирии.

Теги: «Адмирал Кузнецов» , модернизация , военный корабль
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