В Москве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе

В Москве из-за жары ухудшилась экологическая обстановка, Росгидромет зафиксировал за прошедшие сутки повышенную степень загрязнения воздуха, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

​По данным центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, на юго-востоке столицы, в Нагорном районе, концентрация формальдегида превышала норму более чем в полтора раза (1,2–1,7 ПДК). На юге Москвы, в Печатниках, уровень загрязнения превысил предельно допустимую концентрацию в 1,2–1,4 раза.

Однако в Росгидромете отметили, что 3 и 4 августа погодные условия в столице будут способствовать рассеиванию вредных примесей. При этом из-за жары и солнца может вырасти концентрация формальдегида.

Как отмечает «Интерфакс», повышение концентрации загрязнения воздуха в столице фиксируется уже третий день подряд.

В сообщении Мосэкомониторинга, потупившем в РБК, указано, что ночью в столице зафиксировали превышение порога запаха сероводорода в два раза. Однако безопасный уровень не превышен.

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве. Жителям столицы рекомендуют пить больше воды, носить светлую одежду, избегать перегрева на солнце.



