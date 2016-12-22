Большинство россиян заявило о неготовности платить за фильмы в интернете

Большинство россиян готовы смотреть фильмы в интернете в плохом качестве, но не платить за них. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого поступили в РБК.



Как отмечается в сообщении, не желают платить за фильмы в Сети 66% опрошенных. За хорошее качество фильма готовы заплатить чуть более трети россиян — 34%. Четверть респондентов сказали, что могут оформить платную месячную подписку от 300 до 500 руб. Платить 200 руб в месяц за просмотры фильмов готовы 8% опрошенных, 100 — 7%. Также 1% россиян считает, что максимальная стоимость подписки может достигать 1,5 тыс руб, а минимальная — 10 руб.

Однако почти половина респондентов (47%) полагает, что, если фильм, кино или книга были выложены в Сети, то автор уже не имеет право запрещать ими бесплатно обмениваться. Более 71% тех, кто придерживается такого мнения, объясняют, что в России невысокий уровень жизни, поэтому граждан нельзя лишить возможности скачивать контент бесплатно. Респонденты полагают, что для борьбы с пиратством нужно установить низкие цены для просмотра и скачивания лицензионных копий фильмов или книг. Такое мнение выразили 62% опрошенных. 39% считают, что авторское право должно быть надежно защищено законом от нелегального распространения.ВЦИОМ проводил опрос 31 июля. В нем принимали участие 1 тыс. граждан старше 18 лет.