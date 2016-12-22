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Япония выразила протест из-за размещенных на Курилах Су-35
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Япония выразила протест из-за размещенных на Курилах Су-35
Политика, 08:44
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Япония выразила протест из-за размещенных на Курилах Су-35

Японское правительство выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп Курильской гряды российских истребителей Су-35С. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Запись брифинга размещена на сайте кабинета министров Японии.

По его словам, протест был выражен через японское посольство в Москве.

«Вопрос северных территорий (островов южной части Курильской гряды. — РБК)  должен быть решен, должен быть заключен мирный договор. На этом строится наша базовая политика», — добавил генсек японского правительства.

О размещении российских истребителей Су-35С на Курилах сообщал 3 августа местный портал Sakhalin.info. Истребители заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный, который находится на острове Итуруп.

В конце июля Токио призвал Москву «принять надлежащие меры» и снизить свою военную активность на четырех Курильских островах. Японская сторона полагает, что Курилы — это ее северные территории. Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году. Советская сторона в 1951 году не подписала Сан-Францисский мирный договор с Японией, в нем не был закреплен суверенитет СССР над Курильскими островами.​

Теги: Япония , Курильские острова , истребители
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