Rusal сообщил о сокращении прибыли на 31% во II квартале 2018 года

UC Rusal заявила о снижении чистой прибыли по отношению к первому на 31% до $218 млн долларов, следует из отчета компании.

Кроме того, Rusal заявила о снижении выручки за квартал на 18% до $2,25 млрд. В то же время за полугодие чистая скорректированная прибыль компании выросла на 15% до $535 млн, а выручка — на 4%, до $4,99 млрд.

Cанкции США были наложены на принадлежащие бизнесмену Олегу Дерипаске активы, включая Rusal, в апреле. Американский Минфин подчеркнул, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями. В мае он покинул совет директоров En+ и уменьшил свою долю ниже 50%. В конце июля Минфин США завил, что ведет «продуктивную дискуссию» с UC Rusal по снятию ограничений, а 31 июля продлил до 23 октября срок для американских инвесторов, в который должны избавиться от акций и долговых обязательств En+, UC Rusal и группы ГАЗ. До этого сроком было названо 5 августа.







