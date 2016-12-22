Трамп не увидел противозаконного в получении его сыном сведений о Клинтон

Встреча сына президента США Дональда Трампа, Дональда Трампа Младшего с представителями российских властей, где он узнал информацию о сопернике, Хиллари Клинтон, была «полностью легальной». Об этом глава государства написал в своем Twitter.
«Лживые СМИ сообщают новость совершенно сфабрикованную, что я якобы озабочен юридическими последствиями встречи моего прекрасного сына, Дональда, которая у него была в Трамп Тауэр. На этой встрече была получена информация об оппоненте, совершенно легально, как это всегда делается в политики, и она не пошла никуда дальше», — написал Трамп.
Этот пост стал ответом на публикацию The Washington Post, где говорилось, что Трамп озабочен ходом расследования о «российском вмешательстве», в частности, эпизода со встречей его сына и российского юриста Натальи Весельницкой. Последняя, согласно сообщениям СМИ, передала за несколько месяцев до выборов 2016 года штабу Трампа сведения его сопернице, Хиллари Клинтон, которая могла навредить ей. Посредником