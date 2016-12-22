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В Португалии температура побила рекорд 15-летней давности
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В Португалии температура побила рекорд 15-летней давности
Общество, 22:10
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В Португалии температура побила рекорд 15-летней давности

Температура в Португалии приблизилась к 47 градусам, рекордному значению за последние 15 лет, передает TSF Online со ссылкой на синоптиков.

Рекорд был зафиксирован в Алвеге (округ Сантарен в центральной части страны). Столбик термометра показал 46,8 градусов. расположенном в Центральном регионе. Абсолютный рекорд в истории наблюдений был установлен в 2003 году в деревне Амарележа (округ Бежа). Тогда температура достигла 47,3 градусов.

Как Европа справляется с жарой. Фоторепортаж Еще 7 фото
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С конца июля в Европе установилась жаркая погода. Температура в дневное время не опускается ниже 30 градусов. В Афинах воздух прогрелся до рекордных 48 градусов, а в самой Греции бушуют лесные пожары.

Теги: Португалия , рекорд
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