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Трамп заявил о плане направить средства от пошлин на погашение госдолга
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Трамп заявил о плане направить средства от пошлин на погашение госдолга
Политика, 16:53
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Трамп заявил о плане направить средства от пошлин на погашение госдолга

Средства, полученные США от новых пошлин на импортные товары, будут использованы для погашения госдолга. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Благодаря тарифам мы сможем начать выплачивать большие суммы от долга в размере $21 трлн, который накопила администрация Обамы», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что одновременно с этим он намерен снижать налоги для американских граждан.

Трамп заявил о неожиданном эффекте новых пошлин для экономики США
Политика

Ранее в воскресенье Дональд Трамп отметил, что пошлины на импорт «сработали лучше, чем можно было ожидать», и теперь, после пересмотра невыгодных для Вашингтона торговых соглашений, рынок США «стал намного сильнее».

О вводе пошлин на ввоз стали и алюминия Белый дом объявил в марте 2018 года. Странам Евросоюза дали отсрочку до 1 июня, после чего и против ЕС были введены ограничения. Одновременно с этим США начали торговую войну с Китаем. Как отметил Трамп, за четыре месяца китайский рынок упал на 27%.

Пересмотр невыгодных для США торговых соглашений и изменение тарифов были одними из основных пунктов предвыборной программы Трампа.

 

Теги: Дональд Трамп , госдолг , пошлины , средства
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