Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на острове к востоку от Бали

На индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Индонезийское метеорологическое агентство.
По последним данным агентства, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. При этом метеорологи добавили, что землетрясение не представляет угрозы цунами.
Ранее Reuters со ссылкой на Геологическую службу США писал, что магнитуда землетрясения составила 7 баллов, а очаг был на глубине 15 км.
Тем не менее руководитель Центра информации и общественных связей Индонезийского национального совета по борьбе со стихийными бедствиями в своем Twitter подтвердил данные метеорологического агентства страны.
Ранее, 29 июля, на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате природного явления, по последним данным, погибли 14 человек, еще 162 человека получили ранения.