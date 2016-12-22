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Число жертв землетрясения на острове к востоку от Бали выросло до 10
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Число жертв землетрясения на острове к востоку от Бали выросло до 10
Общество, 07:09
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Число жертв землетрясения на острове к востоку от Бали выросло до 10

В результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали погибли десять человек, заявили власти. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, не менее 40 человек ранены. Многие покинули свои разрушенные дома. До этого сообщалось о трех погибших.

Эпицентр землетрясения был в 31 км к северо-востоку от города Матарам на севере острова. Магнитуда землетрясения составила 6,4.

Остров Ломбок находится напротив крупного туристического центра Индонезии — острова Бали. На нем проживает около 3 млн человек.



 

Теги: Индонезия , землетрясение , Бали , жертвы
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