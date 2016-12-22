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В Калужской области завели дело после гибели восьми человек в ДТП
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В Калужской области завели дело после гибели восьми человек в ДТП
Общество, 11:26
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В Калужской области завели дело после гибели восьми человек в ДТП

В Калужской области следователи возбудили уголовное дело после гибели в ДТП с микроавтобусом восьми человек.Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Авария произошла 4 августа в Мещовском районе на 229-м км трассы М-3 «Украина». В результате столкновения микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford погибли восемь человек, шесть из них — граждане Молдавии, которые возвращались из Москвы с вахты в свою страну.

Еще восемь пострадавших были госпитализированы. По данным министерства здравоохранения региона, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает.

Теги: Калужская область , уголовное дело , гибель , ДТП
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