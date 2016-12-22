В Калужской области при ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек

В Калужской области в результате ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек, госпитализированы семеро. Об этом сообщил глава администрации Мещовского района Владислав Поляков, передает ТАСС.



По его словам, среди погибших шестеро граждан Молдавии.



В калужском управлении МВД рассказали «РИА Новости», что столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В ведомстве добавили, что в инциденте мог принимать участие грузовик, но эта информация пока утоняется. На сайте местного управления МЧС отмечает, что ДТП произошло в Мещовском районе на 230-м км трассы М-3 «Украина». Там столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль Ford.



Поляков рассказал, что шестеро погибших молдаван находились в микроавтобусе, а двое других погибших были пассажирами Ford. Он пояснил, что один из автомобилей, участвовавших в ДТП, был из Калуги, а другой — из Молдавии. Глава администрации Мещовского района допустил, что микроавтобус вез людей из Москвы с вахты в Молдавию.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что из семи человек, которые были госпитализированы после ДТП, один находится в крайне тяжелом состоянии, а один — просто в тяжелом. Состояние остальных пациентов медиками оценивается как средней тяжести, и их жизни ничего не угрожает. В ведомстве отметили, что все пострадавшие — граждане Молдавии, которые ехали из Москвы в свою страну.