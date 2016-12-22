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В швейцарской полиции рассказали о погибшей при крушении самолета семье
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В швейцарской полиции рассказали о погибшей при крушении самолета семье
Общество, 08:20
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В швейцарской полиции рассказали о погибшей при крушении самолета семье

Жертвами крушения легкомоторного самолет в Швейцарии стала семья из четырех человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в местной полиции, передает Reuters. Ранее точное число погибших при крушении не сообщалось.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе расследования было установлено, что погибшими в авиакатастрофе были двое родителей и двое их несовершеннолетних детей. Они летели в сторону Франции.

О крушении самолета в полукантоне Нидвальден в Швейцарии сообщалось в субботу, 4 августа. Он упал в недоступной лесистой местности. После крушения вспыхнул пожар, который распространился по лесу, и воздушное судно полностью сгорело. В тушении возгорания принимал участие вертолет.

В швейцарской прокуратуре расследуют обстоятельства крушения.

Теги: Швейцария , авиакатасрофа , Самолет
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