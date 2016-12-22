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В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет
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В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет
Общество, 17:56
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В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет

Небольшой самолет потерпел крушение в полукантоне Нидвальден в Швейцарии. Инцидент произошел в недоступном участке леса, сообщает местная полиция.

По данным полиции Нидвальдена, инцидент произошел около 9:50 утра по местному времени (10:50 мск). В результате крушения самолета несколько человек погибли, однако их точное число и личности пока не известны.

В сообщении отмечается, что из-за авиакатастрофы возник пожар, который распространился по окружающему лесному массиву. В результате самолет полностью сгорел. На тушение возгорания и очистку места крушения отправился вертолет.

Федеральная прокуратура в сотрудничестве со Швейцарским советом по расследованию авиационных происшествий, а также прокуратурой и полицией Нидвальдена выясняют причины падения самолета.

Теги: Швейцария , Самолет , крушение
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