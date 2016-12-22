ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане
Политика, 02:06
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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Афганистане
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом активности террористов.
Нападение на шиитскую мечеть в городе Гардез в провинции Пактия произошло утром 3 августа. В мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, впоследствии один из боевиков-смертников привел в действие взрывное устройство. При атаке погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.