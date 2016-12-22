Путин сделал памятным день принятия Крыма в состав Российской империи

Глава государства подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В 1783 году манифест о вхождении новых земель в состав государства подписала императрица Екатерина II

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и установил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла закон в третьем чтении 24 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля.

19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». В пояснительной записке авторов современного проекта принятого закона — спикера Совфеда Валентины Матвиенко и группы сенаторов и депутатов — отмечается, что принятие Крыма в 18 веке произошло «по просьбе его жителей, страдающих от войн». В законопроекте подчеркивается, что крымский референдум 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина объявила, что Москва аннексировала Крым, и стала называть полуостров «оккупированной территорией». В связи с этим Украина, многие европейские страны и США ввели против России санкции.