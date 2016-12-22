Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в носившем имя Сталина городе
Политика, 04 авг, 22:55
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Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в носившем имя Сталина городе
Албания планирует построить первую на Западных Балканах авиабазу НАТО в городе Кучова (название города в 1950-1990 году — Сталин). Об этом сообщил албанский премьер-министр Эди Рама на своей странице в Facebook.
По его словам, Североатлантический альянс инвестирует более €50 млн в первую часть проекта. Строительство авиабазы начнется уже в текущем году. Рама отметил, что на авиабазе будут заниматься материально-технической поддержкой воздушного транспорта НАТО, поддерживать работу патрулей, а также обучать пилотов.
Кучова расположен в округе Берат на юге Албании, страна вступила в НАТО в апреле 2009 года.