В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение скрывающей лицо одежды

В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение мусульманского головного убора — никаба, который полностью скрывает лицо. Этим она нарушила закон, вступивший в силу 1 августа, сообщает датский телеканал DR со ссылкой на полицию.​

Женщину задержали после того, как она подралась с другой женщиной на эскалаторе в торговом центре города Херсхольм, недалеко от Копенгагена. В результате инцидента обеих женщин обвинили в нарушении общественного порядка.

Тем не менее одна из участниц конфликта, на которой был никаб, нарушила новый датский закон, из-за чего ей был предъявлен штраф размером в $155. Отмечается, что если она откажется платить, то дело будет передано в суд.

Вступивший в силу 1 августа запрет предполагает, что вся одежда, полностью скрывающая лицо, а также шарфы, маски, искусственные бороды запрещены для ношения в общественных местах.

Ранее схожие с датским законы приняли в Австрии, Бельгии, Франции и канадской провинции Квебек.

