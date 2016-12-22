Полиция задержала похитившего с банковских карт 27 млн руб. ростовчанина

В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в краже 27 млн руб. с банковских карт россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мужчина имеет высшее техническое образование, ранее работал частным ИT-специалистом», — рассказала Волк.

По данным полиции, 46-летний житель Ростова-на-Дону незаконно приобрел базу данных сим-карт абонентов, к которым прилагались электронные ключи, а также специальное программное обеспечение. Злоумышленник изготавливал дубликаты сим-карт, номера которых были подключены к банковским картам. С помощью дубликатов он переводил деньги со счетов пострадавших, а затем обналичивал их через электронный кошелек.

При этом большинство владельцев карт не замечали списание средств, так как единовременно снималось не более 500 руб., а сообщения от банков не приходили.

В результате главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства злоумышленника и изъяли ноутбуки, компьютер, сим-карты и другие важные для расследования предметы. В то же время мужчину заключили под стражу.