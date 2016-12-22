В Луганской области из-за долгов за электроэнергию обесточили троллейбусы

В городе Лисичинске Луганской области из-за долгов за электроэнергию ООО «Луганское энергетическое объединение» обесточило коммунальное предприятие «Электроавтотранс», в результате чего прервалась работа троллейбусов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу энергетической компании.

По данным пресс-службы, коммунальное предприятие задолжало 892 тыс. грн ($33 тыс.). Общий долг за электроэнергию в Луганской области составляет около 700 млн грн (около $26 млн) и продолжает увеличиваться.

«За июль коммунальщики вообще не перечислили ни копейки оплаты», — сообщили в пресс-службе. Теперь, по словам представителей компании, электроэнергия будет предоставлена только после погашения долга.

Городские власти заявили, что не владели информацией о задолженности и готовы выделить в понедельник 1 млн грн ($37 тыс.), чтобы оплатить все счета.

Сотрудники «Луганского энергетического объединения» намерены провести пикет 7 августа против коммунальных предприятий-должников и местных властей в городах Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.