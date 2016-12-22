В Луганске из-за обесточивания в шахте заблокировало около 90 шахтеров
Общество, 06:27
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В Луганске из-за обесточивания в шахте заблокировало около 90 шахтеров
В населенном пункте Тошковка в Луганской области из-за обесточивания под землей оказались заблокированы около 90 шахтеров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Луганское энергетическое объединение» на своей странице в Facebook.
Аварийное обесточивание шахты произошло накануне в 18:48 из-за грозы. Предварительно известно, что под землей в это время находились около 90 горняков.
В данное время мобилизованы бригады для восстановления электроснабжения.
Кроме того, без электроэнергии остались 2304 жителей города Северодонецк.
В сообщении говорится, что нестабильность энергосистемы области связана с отсутствием нормального техобслуживания последние полтора года.