МЧС предупредило москвичей о грозе с ветром до 15 м/с

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся грозой. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, синоптики из Росгидромета прогнозируют грозу в ближайшие 1–2 часа с порывами ветра до 15 м/с. В МЧС отметили, что предупреждение будет действовать до 21:00 по московскому времени.



В субботу, 4 августа, ведомство также предупреждало москвичей о сильной жаре. В МЧС подчеркнули, что температура воздуха может прогреться от 30 до 32 градусов тепла.



Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в столице в субботу, 4 августа, ожидается от 27 до 29 градусов тепла. В Москве будет переменная облачность с кратковременными дождями и местами с грозами. В воскресенье, 5 августа, синоптики полагают, что такая же погода сохранится. Кроме того, Гидрометцентр для Москвы и Московской области установил желтый уровень опасности в связи с угрозой возникновения пожаров.