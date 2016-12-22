В МЧС предупредили москвичей о жаре до 32 градусов

Столичное управление МЧС предупредило москвичей о сильной жаре с максимальной температурой воздуха от 30 до 32 градусов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на синоптиков Росгидрометцентра.



МЧС призвало жителей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды.



Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в Москве в субботу, 4 августа, температура воздуха составит от 27 до 29 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Возможны грозы. По прогнозам синоптиков, в Москве в воскресенье, 5 августа, будет от 25 до 27 градусов тепла. Также возможны кратковременные осадки и грозы. В Гидрометцентре отметили, что на территории Москвы и Московской области установлен желтый уровень погодной опасности, что означает потенциальную угрозу. Этот статус был присвоен из-за высокой вероятности возникновения пожаров.