Саудиты возобновили транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщил саудовский министр энергетики и промышленности королевства Халед аль-Фалех, передает его слова телеканал Al Arabiya.



По его словам, такое решение было принято после того, как силы арабской коалиции подтвердили обеспечение безопасности судов в этом районе Красного моря. «Руководство коалиции приняло необходимые меры для защиты кораблей коалиционных стран», — сказал саудовский министр. Аль-Фалех подчеркнул, что безопасность пролива затрагивает международные интересы, и международное сообщество должно помочь обеспечить там нормальное судоходство.



Как отмечает телеканал, Эр-Рияд принял решение о приостановке поставки нефти через пролив 25 июля, после того как йеменские боевики хуситы предприняли несколько попыток нападения на саудовские нефтяные танкеры. В июле арабская коалиция сообщила, что повстанцы атаковали танкер Саудовской Аравии в Красном море. По данным военных, судно получило незначительные повреждения.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между Аравийским полуостровом и Африкой. Он соединяет Красное море с Аденским заливом. В середине июля телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщал , что арабская коалиция начала наступление на порт Ходейда, который является крупнейшим в Йемене и находится под контролем хуситов. Этот порт также обеспечивает выход к Красному морю.