Саудиты возобновили транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщил саудовский министр энергетики и промышленности королевства Халед аль-Фалех, передает его слова телеканал Al Arabiya.
По его словам, такое решение было принято после того, как силы арабской коалиции подтвердили обеспечение безопасности судов в этом районе Красного моря. «Руководство коалиции приняло необходимые меры для защиты кораблей коалиционных стран», — сказал саудовский министр. Аль-Фалех подчеркнул, что безопасность пролива затрагивает международные интересы, и международное сообщество должно помочь обеспечить там нормальное судоходство.
Как отмечает телеканал, Эр-Рияд принял решение о приостановке поставки нефти через пролив 25 июля, после того как йеменские боевики хуситы предприняли несколько попыток нападения на саудовские нефтяные танкеры. В июле арабская коалиция сообщила, что повстанцы атаковали танкер Саудовской Аравии в Красном море. По данным военных, судно получило незначительные повреждения.