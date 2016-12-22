Израиль перехватил шедшее под шведским флагом судно «Флотилии свободы»

Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила европейский корабль, который планировал прорвать блокаду в секторе Газа. Об этом говорится на сайте армии.

«Корабль был отслежен и перехвачен в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

Операция по перехвату судна прошла ночью. В сообщении армии отмечается, что они дали понять находившимся на корабле морякам о нарушении ими блокады и о том, что передавать гуманитарные грузы в Газу можно через порт Ашдод.

Перехват корабля прошел без инцидентов. Впоследствии судно переправили на базу в этом порту, а моряков отправили к медикам.

Группа «Флотилия свободы» сообщила, что 3 августа потеряла связь со своим судном под название Freedom («Свобода»). Корабль под шведским флагом перевозил медикаменты в сектор Газа и намеревался прорвать блокаду. Всего на судне находились 12 человек, из которых двое были журналистами.

В конце июля военные моряки Израиля перехватили судно «Флотилии свободы», направлявшееся в сектор Газа. В результате его также отправили в порт Ашдод. Блокада сектора Газа Египтом и Израилем началась в 2007 году.