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Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы»
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Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы»
Политика, 18:03
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Израиль перехватил шедшее в cектор Газа судно «Флотилии свободы»
Военные моряки Израиля перехватили и направили в порт Ашдод судно «Флотилии свободы», которое пыталось доставить груз напрямую в сектор Газа. По словам участников акции, они везли медикаменты
Фото: Ariel Schalit / AP

Израильские военные моряки перехватили судно «Флотилии свободы», которое направлялось в сектор Газа, минуя израильский пункт досмотра, сообщает The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля эту информацию подтвердили.

«Военные ясно дали понять судну, что оно нарушает блокаду и что любые гуманитарные поставки могут быть доставлены в Газу через порт Ашдод», — цитирует издание заявление военных.

«Мероприятие закончилось без каких-либо необычных инцидентов. В настоящее время судно буксируется в порт Ашдод», — пояснили в ЦАХАЛ.

По данным The Jerusalem Post, судно «Аль-Авда» («Возвращение») было перехвачено в 60 милях от берега. На его борту — активисты из Израиля, Австралии, Германии, Испании, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и Швеции, которые сопровождают гуманитарную помощь и медикаменты на €13 тыс.

Переоборудованное из рыбацкой лодки судно плыло под норвежским флагом и вышло из Италии.​

В Twitter «Флотилии свободы» говорится, что судно перевозило медикаменты и было захвачено и угнано израильскими военными. При этом активисты обратились к гражданам с призывом воздействовать на свои правительства, чтобы снять блокаду сектора Газа.

Блокада сектора Газа со стороны Египта и Израиля началась в 2007 году. Ей предшествовали полный выход Израиля из сектора Газа и победа там группировки ХАМАС.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Израиль , Перехват , Судно
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