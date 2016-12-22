Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, что сирийский лидер Башар Асад хочет посетить республику. Об этом он сообщил в интервью «РИА-Новости».
«Конечно, хочет, более того, мы договорились, что встретимся обязательно в Республике Южная Осетия», — заявил Бибилов.
Он добавил, что сроки визита Асада в республику еще предстоит определить.
В конце мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом в двух республиках планировалось открыть сирийские посольства, а в Сирии — дипредставительства Абхазии и Южной Осетии.
«Новые друзья нужны каждому, а тем более странам, которые оказались в тяжелых условиях, столкнулись с военной агрессией и терроризмом», — говорилось в заявлении Бибилова, поступившем в РБК.
В мае помощник президента Давид Газзати сообщил информагентству «Рес», что президент Южной Осетии планирует посетить Сирию в июне. В итоге, как сообщал «Интерфакс», Башар Асад и Анатолий Бибилов встретились в САР 23 июня и подписали договор о дружбе и сотрудничестве.