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Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику
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Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику
Политика, 10:57
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Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, что сирийский лидер Башар Асад хочет посетить республику. Об этом он сообщил в интервью «РИА-Новости».

​«Конечно, хочет, более того, мы договорились, что встретимся обязательно в Республике Южная Осетия», — заявил Бибилов.

Он добавил, что сроки визита Асада в республику еще предстоит определить.

В конце мая Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом в двух республиках планировалось открыть сирийские посольства, а в Сирии — дипредставительства Абхазии и Южной Осетии.

«Новые друзья нужны каждому, а тем более странам, которые оказались в тяжелых условиях, столкнулись с военной агрессией и терроризмом», — говорилось в заявлении Бибилова, поступившем в РБК.

В мае помощник президента Давид Газзати сообщил информагентству «Рес», что президент Южной Осетии планирует посетить Сирию в июне. В итоге, как сообщал «Интерфакс», Башар Асад и Анатолий Бибилов встретились в САР 23 июня и подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Теги: Южная Осетия , Сирия
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