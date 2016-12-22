В соцсетях появилось видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

В Utair рассказали о состоянии разбившегося вертолета Ми-8 и его экипаже

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Дело о расследовании крушения Ми-8 в Красноярском крае передали в Москву

СМИ узнали о прибытии в Париж из ЦАР борта с телами погибших журналистов

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На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики

Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря

СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета

Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета

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