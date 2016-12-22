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На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики
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На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики
Общество, 08:41
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На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики

На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли оба бортовых самописца. Об этом сообщил источник ТАСС в штабе по ликвидации последствий ЧС и собеседник «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Как рассказал источник ТАСС, речевой и бортовой самописец будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета. О состоянии обоих черных ящиком не сообщается.

В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета
Общество


Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Utair-вертолетные услуги», потерпел крушение около города «Игарка». Он перевозил рабочих на нефтеперекачивающую станцию. На его борту находились 18 человек, а именно 15 вахтовикоф и три члена экипажа. Все они погибли. В компании «Роснефть» рассказали «РИА Новости», что среди пассажиров вертолета были сотрудники дочернего общество компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций.

В Росавиации сообщили, что вертолет Ми-8 упал, когда задел во время взлета лопастями груз другого вертолета, который совершал посадку. В нем никто не пострадал. По факту крушения Ми-8 Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: Вертолет Ми-8 , крушение вертолета , авиакатасрофа
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Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета Общество
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