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Госдума приняла закон об изучении родных языков
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Госдума приняла закон об изучении родных языков
Общество, 18:00
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Госдума приняла закон об изучении родных языков

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Думы.

Поправки внесены в закон «Об образовании». Теперь выбирать, какой язык будет изучать школьник, будут его родители или законные представители перед поступлением ребенка в первый и пятый классы. Они смогут выбрать обучение на родном языке, если это позволяют возможности региональной системы образования. Выбор будет происходить на добровольной основе.

Законопроект внесла в Госдуму 10 апреля группа депутатов всех фракций. Документ вызвал резонанс в ряде регионов, в том числе в национальных республиках. После этого в Думе создали рабочую группу по доработке этого проекта закона. Комитет по образованию и науке рекомендовал правительству создать на федеральном уровне специальный фонд поддержки родных языков.

По словам председателя думского комитета Вячеслава Никонова, переводить государственные языки национальных республик из обязательной школьной программы в факультативную не будут. Русский язык продолжит быть обязательным предметом во всех отечественных школах.

Язык для школы: в чем проблема поправок в закон об образовании
Мнение

Изначально законопроект отменял право национальных субъектов России вводить обязательное изучение школьниками ​своих языков. В августе 2017 года президент Владимир Путин поручил проверить соблюдение принципа добровольности изучения родных языков в республиках. Другое поручение касалось повышения уровня освоения русского языка в школах.

Теги: Госдума , национальные языки , Закон
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