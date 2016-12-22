Экс-министр обороны Украины назвал причины ухода военных из армии

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что материально-техническое обеспечение украинской армии находится в «плачевном» состоянии. Это является одной из причин ухода военных из армии. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Он рассказал, что офицерам приходится на свои деньги покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы.

Кроме того, по словам экс-министра, из армии уходят и из-за «дубизма» — отсутствия квалифицированного командующего состава. «Дубизм» тогда, когда не ставят нормально задания», — пояснил Гриценко. По его данным, целое подразделение Операции объединенных сил (ООС), которое прошло аттестацию партнеров НАТО, уволились из-за того, что некому нормально поставить задание.

Кроме того, он упомянул коррупцию в армии. По его словам, офицеры написали, что в Калиновке проводился отбор на миротворческую миссию в Конго. Получившие двойки или тройки по физической подготовке и стрельбе, но заплатившие взятку, поедут туда, а те, кто не заплатил — нет.

В апреле президент Украины Петр Порошенко ​со ссылкой на данные компании Global Firepower, которая занимается составлением рейтингов армий мира, заявил, что армия Украины вошла в десятку самых сильных в Европе. Согласно рейтингу Global Firepower, Украина заняла восьмое место среди европейских армий. В первую тройку вошли Франция, Великобритания и Италия.

Ранее Порошенко сообщил, что за четыре года его правления украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе. В качестве доказательства он привел участие десантников страны в курсах по подготовке со специальным вооружением отряда SWAT. Такие отряды пользуются легким оружием и специальными тактиками, участвуют в операциях с большим риском.