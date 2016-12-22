Грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС

Грузовой космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и совершил посадку в Тихом океане. Об этом сообщает пресс-служба Space X на своей странице в Twitter.
«Приводнение подтверждено. Направлена команда специалистов», — уточнили в компании.
Ранее пресс-служба сообщала, что Dragon приводнится в Тихий океан в течение 30 мин.
В сообщении NASA уточняется, что Dragon должен был приземлиться в Тихом океане, где специалисты SpaceX получат капсулу с более 1,7 т груза, включая различные отработанные материалы и результаты исследований с МКС.
В начале июля грузовой Dragon доставил на МКС робота-помощника и оборудование для исследований.
В июне на МКС прибыли три человека, которые будут работать с транспортными грузовыми кораблями «Прогресс МС» и Dragon, проведут научные исследования и эксперименты и выйдут в открытый космос. Всего они проведут на корабле 187 суток.