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Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника
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Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника
Технологии и медиа, 16:46
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Грузовик Dragon доставил на МКС робота-помощника

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении в Twitter станции.

«Астронавт Ричард Арнольд при использовании руки-манипулятора Canadarm2, достал и захватил космический корабль в 6:54 (13:54 мск), когда МКС пролетала над Канадой», — говорится в сообщении.

В Twitter NASA отмечается, что на МКС доставлено оборудование для «десятков исследований». Также Dragon доставил на станцию робота-помощника.

В июне на МКС прибыли три человека, которые пробудут на орбите 187 суток. Экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями «Прогресс МС» и Dragon, научные исследования и эксперименты, а также выходы в открытый космос. Кроме того, космонавты и астронавты на МКС планируют провести футбольный матч в невесомости, который может состояться в день финала ЧМ по футболу.

Теги: Dragon , SpaceX , МКС
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