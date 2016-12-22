Защита Вайнштейна показала суду доказывающие его невиновность письма

Адвокаты голливудского продюсера Харви Вайнштейна, над которым идет судебный процесс по обвинению в харрасменте и изнасилованиях, попросили Нью-Йоркский суд снять в него обвинения на основе предоставленных суду копий электронной переписки между продюсером и его неназванной жертвой. ​Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката Бена Брафмана, у которого имеются копии переписки.

Защита считает несправедливым обвинение продюсера в изнасиловании первой степени. По данным адвокатов, отношения Вайнштейна и его неназванной жертвы продолжались и после того, как ее изнасиловали. Чтобы доказать свою версию, защита предоставила суду более 400 копии электронных писем. В одном из них предполагаемая жертва менее чем через месяц после возможного изнасилования в марте 2013 года выражает признательность Вайнштейну за «все, что он для нее сделал». В другом сообщении, которое пришло продюсеру через несколько дней, говорится: «Было бы здорово снова увидеть вас».

В январе 2014 года неназванная жертва написала продюсеру, что нет никого, кто бы так хорошо понимал ее, как он. После того, как женщина написала о проблемах с графиком и невозможности добраться до отеля, чтобы увидеть Вайшштейна в феврале 2017 года, она также написала ему сообщение: «Я люблю тебя. Но я ненавижу чувствовать трофеем».

Брафман отметил, что все копии электронных писем свидетельствуют о «долгосрочных и интимных отношениях» продюсера с предполагаемой жертвой.

Вайнштейн стал фигурантом скандала о домогательствах в конце 2017 года после публикации The New York Times, в которой десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди рассказавших о домогательствах — актрисы Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие. Изначально продюсер отрицал обвинения, но 25 мая сдался полиции Нью-Йорка. По данным CNN, в деле было два эпизода изнасилования разных женщин. Суд отпустил продюсера под залог в $1 млн, запретил ему покидать территорию штатов Нью-Йорк и Коннектикут, на него также надели электронный браслет слежения. 2 июля прокурор выдвинул против Вайнштейна три новых обвинения.