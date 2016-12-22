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Защита Вайнштейна решила показать доказывающие его невиновность письма
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Защита Вайнштейна решила показать доказывающие его невиновность письма
Общество, 00:44
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Защита Вайнштейна решила показать доказывающие его невиновность письма

Адвокаты обвиняемого в изнасиловании голливудского продюсера Харви Вайнштейна намерены представить доказывающую его невиновность переписку на заседании суда в пятницу, сообщает ABC News со ссылкой на материалы суда.

Защита считает несправедливым обвинение в изнасиловании первой степени, предъявленное Вайнштейну. Адвокаты рассказали, что отношения продюссера и его неназванной жертвы продолжались и после того, как женщину, предположительно, изнасиловали. Чтобы доказать свою версию, защита планирует представить в суде переписку Вайнштейна.

Продюсер отправлял письма со своего рабочего аккаунта в The Weinstein Company, адвокаты получили их сразу после того, как Вайнштейн был уволен из компании, однако не могли использовать. Судья, рассматривающий дело о банкротстве The Weinstein Company запретил защите распространять переписку продюсера.

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Вайнштейн стал фигурантом скандала о домогательствах в 2017 году, после публикации газеты The New York Times, в которой десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Изначально имена обвинивших продюсера не назывались, однако позже часть женщин решила рассказать о домогательствах публично. Среди них оказались актрисы Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие.

На фоне скандала совет директоров основанной продюсером The Weinsten Company уволил его, после чего компания заявила о банкротстве. Вайнштейн был лишен ряда наград и исключен из членов Американской академии кинематографических искусств и наук.

Суд предъявил Харви Вайнштейну обвинение в изнасиловании
Общество

25 мая продюсер, отрицавший все обвинения, сдался полиции Нью-Йорка. По данным CNN в деле в отношении Вайнштейна было два эпизода изнасилования, касающиеся разных женщин. Позднее суд отпустил его под залог в $1 млн. Вайнштейну запретили покидать территорию штатов Нью-Йорк и Коннектикут и надели на него электронный браслет слежения. 2 июля прокурор выдвинул против Вайнштейна три новых обвинения.

Теги: Харви Вайнштейн , доказательства , изнасилование
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