СК насчитал более 150 отравившихся на теплоходе «Лунная соната»

Число пассажиров, пострадавших от отравления 1 августа на теплоходе «Лунная соната» в Ленинградской области, увеличилось до 151 человека. Об этом сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Ранее сообщалось о 23 пострадавших.

В сообщении отмечается, что из них были признаны потерпевшими 57 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В СК рассказали, что среди отравившихся три члена экипажа, остальные — пассажиры. Один ребенок был госпитализирован с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит) и пищевая токсикоинфекция.

Ведомство отмечает, что в медкнижках 37 работников ресторана «Лунная соната» не было сведений о проверках на возбудителей кишечных инфекций, а у шести сотрудников пищеблока и двух заболевших пассажиров медики нашли РНК норовирусов.

О массовом отравлении на теплоходе «Лунная соната», который был пришвартован у причала Старая Ладога, стало известно 1 августа. Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что были госпитализированы 23 человека, среди которых был несовершеннолетний.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Директор ресторана теплохода была выпущена из-под стражи под залог в размере 5 млн руб.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу после проверки теплохода решило обратиться в суд для ликвидации компании, которая владеет теплоходом. В ведомстве рассказали, что на судне были найдены продукты без маркировки.