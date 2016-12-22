В Ленинградской области отравились пассажиры теплохода «Лунная соната»

В Ленинградской области произошло массовое отравление пассажиров теплохода-пансионата «Лунная соната», пришвартованного у причала Старая Ладога (Волховский район). Об этом говорится в сообщении Северо-западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 августа. От пищевого отравления пострадал «ряд лиц», точное количество не указано. Всего на теплоходе находилось более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает о 23 пострадавших, которым потребовалась госпитализация. Среди них был один несовершеннолетний. По данным «Фонтанки», с жалобами на недомогание обратились около 50 человек.

Директор ресторана теплохода, совершавшего круиз, задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

На месте происшествия работают ​представители отдела эпидемиологического контроля Роспотребнадзора, врачи скорой помощи и представители прокуратуры.

По сведениям «Фонтанки», тур четырехпалубного теплохода «Лунная соната» был организован фирмой «Инфофлот». Он должен был пройти по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург.